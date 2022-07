Kate Middleton: sa sœur Pippa maman pour la 3è fois ? L’annonce qui agite la toile

Pippa Middleton, la sœur de la duchesse Kate a donné naissance à une petite fille. Cette bonne nouvelle après la naissance de son fils de 3 ans, Arthur, et sa fille de 1 an, Grâce agite les réseaux sociaux depuis le matin.

La sœur cadette de Kate Middleton a accueilli son troisième enfant il y a quelques semaines selon People. Pour son accouchement, Pippa a suivi les traces de sa sœur royale en donnant naissance à l’aile Lindo de l’hôpital St. Mary le même endroit où Kate et le prince William ont accueilli leurs trois enfants.

Cette troisième grossesse de la sœur de Kate a été dévoilée au jubilé de platine de la reine Elizabeth II dans une robe vert vif lors du concert étoilé « Party at the Palace » en juin 2022. Quelques jours avant l’accouchement de Pippa, une source a confié à People que la jeune maman et son mari attendaient avec impatience de s’installer et « d’avoir des enfants et de mener une vie tranquille ».

Pippa, 38 ans, et James, 46 ans, ont accueilli leur premier enfant nommé Arthur en octobre 2018. Leur deuxième enfant et en même temps leur première fille nommée Grace est née en mars 2021.