Kate Middleton révèle l’arrivée d’un nouveau chiot dans la famille

Le mardi 3 février, Kate Middleton s’est rendue à Hiut Denim, une entreprise familiale située à Cardigan, au pays de Galles, où elle a rencontré le cocker spaniel présent sur place. Elle s’est accroupie pour le caresser, l’a qualifié de « Tu es adorable ! » et a confié au personnel que « Nous avons la même race de chien. »

La princesse de Galles a également indiqué que la famille a récemment adopté un chiot âgé de huit mois. Elle a précisé que leur chienne Orla a cinq ans.

Le couple et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, vivent désormais à Forest Lodge, une demeure plus spacieuse évoquée comme adaptée à leurs animaux. Outre Orla et ce nouveau chiot, Kate Middleton et le prince William possèdent des cochons d’Inde. Lors d’une visite dans une ferme à Birmingham en avril 2024, le prince a déclaré : « Je passe ma vie à nettoyer leur cage parce que les enfants oublient de le faire ! Ceux que nous avons à la maison s’enfuient. Il faut constamment les caresser et s’occuper d’eux. »

Le chien du couple dort parfois avec eux

Il y a quelques mois, lors d’un déplacement au Duchy College Stoke Climsland, le prince William a indiqué à une spectatrice venue avec son chien, selon son témoignage repris par Hits Radio Cornwall, que leur petit chien dormait la nuit dans leur lit, aux côtés de lui et de Kate.

Le couple a adopté Orla en 2021, quelques mois après la disparition de Lupo ; la chienne, offerte par James Middleton, a donné naissance à une portée l’année dernière. Le reportage précise que le nouveau chiot pourrait être l’un des petits nés de cette portée.