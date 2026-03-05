Kate Middleton répète des tenues déjà portées lors de ses quatre récentes apparitions

Le 19 février, Andrew Mountbatten-Windsor a été interpellé puis placé en garde à vue par la Thames Valley Police dans le cadre de l’enquête liée à Jeffrey Epstein, après la publication fin janvier par le ministère américain de la Justice d’environ trois millions de documents.

Aucune prise de parole publique de la famille royale n’a été enregistrée au sujet de cette arrestation. Cependant, le Daily Mail a souligné que la princesse de Galles, Kate Middleton, a apporté une réaction discrète.

Depuis cette interpellation, Kate Middleton a effectué quatre sorties officielles au cours desquelles elle a porté des tenues déjà vues précédemment. La styliste Lisa Talbot interrogée par la presse britannique a estimé que ce choix vestimentaire semblait volontaire et qu’il envoyait un signal de constance et de retenue, privilégiant l’attention portée à ses fonctions plutôt qu’à la mode.

