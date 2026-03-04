Kate Middleton pratiquerait la natation en eau froide dans un lac privé de Forest Lodge

Selon RadarOnline, qui a publié ces éléments le 22 février, Kate Middleton aurait instauré depuis son installation à Forest Lodge un nouveau rituel de bien-être. La princesse vit dans cette résidence du parc de Windsor depuis octobre dernier, aux côtés du prince William et de leurs trois enfants.

Installée dans une maison plus vaste qu’Adelaïde Cottage, la princesse de Galles pratiquerait la baignade en eau froide dans un lac privé situé sur la propriété, d’après le même média. Une personne proche de la famille a précisé que Catherine a toujours apprécié les activités sportives vivifiantes en extérieur et qu’elle estime que ces immersions froides contribuent à stimuler l’organisme, à mieux gérer le stress et à renforcer les défenses, dès lors qu’elles sont effectuées de manière sûre. Ce cadre résidentiel lui offrirait la tranquillité et l’intimité nécessaires pour intégrer cette pratique à sa routine quotidienne.

La source ajoutait que l’accès à un plan d’eau libre permettrait à la princesse de conserver une discipline qu’elle juge revitalisante pour l’esprit et tonifiante pour le corps. Le média rappelle également les effets attribués à la nage en eau froide sur la circulation, l’inflammation et l’humeur. Un proche de la famille a indiqué que Kate considère cette activité comme ayant joué un rôle positif dans sa convalescence après son cancer, lui apportant un sentiment de maîtrise et de résilience, et constituant un ancrage quotidien en pleine nature.

Forest Lodge : Kate Middleton se projette à long terme aux côtés de William