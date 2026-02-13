Kate Middleton fait don de la Rose de Catherine à l’unité mère-enfant de la prison de Styal

Le 12 février, à un an de sa première visite, Kate Middleton s’est rendue au centre pénitentiaire de Styal, dans le Cheshire. Selon le magazine Hello!, la princesse de Galles a offert à l’unité mère-enfant l’une des roses qui porte son nom. Le déplacement intervient après des sorties précédentes au Royaume-Uni, notamment en Écosse et dans le West Yorkshire.

Le 12 février, à un an de sa première visite, Kate Middleton s’est rendue au centre pénitentiaire de Styal, dans le Cheshire. Selon le magazine Hello!, la princesse de Galles a offert à l’unité mère-enfant l’une des roses qui porte son nom. Le déplacement intervient après des sorties précédentes au Royaume-Uni, notamment en Écosse et dans le West Yorkshire.

Action for Children, association dont la princesse est marraine, a précisé que la «Rose de Catherine», baptisée en l’honneur de la princesse, a été installée dans son nouvel emplacement par une mère accompagnée de son enfant qui avaient rencontré la princesse lors de sa visite à la prison de Styal en février 2025, avec la participation de membres du personnel de l’association, rapporte le tabloïd britannique.

Amanda Taylor, directrice opérationnelle des services à l’enfance chez Action for Children, a déclaré au magazine Hello! que l’organisation se réjouissait de la plantation de la rose à Styal, un an après la venue de la princesse, et a remercié Kate Middleton pour ce don. Elle a ajouté que l’étang et les jardins de la prison représentaient des espaces précieux pour les mères et les nourrissons hébergés sur place, offrant aux enfants la possibilité de profiter de la nature et de l’air libre, un aménagement utile pour les familles accompagnées et pour le personnel.

Publicité

La nature comme ressource pendant sa convalescence

Dans une vidéo mise en ligne sur YouTube le 14 avril 2025, Kate Middleton a expliqué au chef scout Dwayne Fields que le contact avec la nature lui avait apporté un sentiment de paix et contribué à lui rendre un équilibre alors qu’elle se remettait d’un cancer.