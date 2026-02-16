Kate Middleton face au diagnostic : le récit d’un « doux après-midi de printemps »

Le 14 février, à l’occasion de la Saint‑Valentin, le prince William et la princesse de Galles ont partagé sur Instagram une photo sobre destinée à leurs 17,2 millions d’abonnés : une image simple, sans mise en scène, accompagnée d’une courte légende et d’un sourire. La presse britannique indique que le cliché a été pris en avril dans le jardin d’Anmer Hall, leur propriété du Norfolk.

Le 14 février, à l’occasion de la Saint‑Valentin, le prince William et la princesse de Galles ont partagé sur Instagram une photo sobre destinée à leurs 17,2 millions d’abonnés : une image simple, sans mise en scène, accompagnée d’une courte légende et d’un sourire. La presse britannique indique que le cliché a été pris en avril dans le jardin d’Anmer Hall, leur propriété du Norfolk.

Cette publication intervient alors que la monarchie fait face à des révélations récentes liées à l’affaire Jeffrey Epstein, dans lesquelles le prince Andrew et Sarah Ferguson sont cités. Quelques jours auparavant, le couple avait également effectué un séjour au ski à Courchevel.

Les premiers mois de l’année ont été éprouvants pour William et Kate. En mars 2024, la princesse a annoncé publiquement être atteinte d’un cancer. Une biographie à paraître, signée Russell Myers, livre des éléments recueillis auprès de proches et de membres du personnel sur les semaines difficiles que le couple a traversées en début d’année, marquées notamment par une hospitalisation de la princesse de Galles, puis, à quelques jours d’écart, l’annonce concernant Charles III, et la nécessité de protéger leurs trois enfants.

Publicité

Annonce filmée en privé

Le récit retrace d’abord l’hospitalisation de Kate le 16 janvier pour une intervention abdominale qualifiée d’importante. Quelques semaines plus tard, elle cesse d’apparaître publiquement, provoquant un long silence et de nombreuses spéculations. Deux semaines avant sa prise de parole publique, l’équipe médicale la prévient : des examens complémentaires révèlent la présence d’un cancer et les médecins recommandent de commencer sans délai une chimiothérapie préventive afin d’optimiser les chances de guérison.

D’après des proches cités dans l’ouvrage, la première réaction de la princesse a été tournée vers ses enfants, puis vers son mari. Elle a informé ses parents, son frère et sa sœur, avant de préparer avec eux une façon d’expliquer la situation aux enfants avec douceur. Sa sœur Pippa aurait aidé à rédiger le texte de la vidéo, qui a été enregistrée dans la plus grande discrétion par une équipe de la BBC et diffusée le 22 mars 2024.

Article écrit avec la collaboration de 6Medias