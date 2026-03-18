Kate Middleton et William, un couple plus complice que jamais

Le prince William et Kate Middleton continuent de se montrer très unis et de manifester leur soutien mutuel lors d’apparitions publiques.

Lors d’une visite à la brasserie Fabal Beerhall à Londres, le 12 mars, le couple était apparu détendu ; le Daily Mirror a relaté le 16 mars que la princesse avait posé la main sur le genou du prince et l’avait taquiné au sujet de son goût pour le cidre.

Jennie Bond, ancienne correspondante royale pour la BBC, a commenté leur comportement dans le magazine OK!, observant qu’ils n’hésitent pas à se montrer affectueux pendant leurs sorties, par des gestes comme une main rassurante sur le dos ou, de façon plus espiègle, une petite tape — réservée en dehors des cérémonies officielles.

Des spécialistes notent une complicité accrue et des gestes d’affection en public

Des observateurs relèvent que les parents de George, Charlotte et Louis adoptent des attitudes de plus en plus tactiles lors de leurs engagements. Les épreuves récentes qu’ils ont traversées, dont le traitement contre le cancer de la princesse, sont mentionnées comme ayant renforcé leur relation.

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