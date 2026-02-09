Kate Middleton et William : « très inquiets », ils brisent le silence

Le prince de Galles et son épouse ont publié une communication officielle à la suite de la mise en ligne de plus de trois millions de pièces liées à l’affaire Jeffrey Epstein, dossiers dans lesquels le prince Andrew et Sarah Ferguson sont cités à de nombreuses reprises.

Le prince de Galles et son épouse ont publié une communication officielle à la suite de la mise en ligne de plus de trois millions de pièces liées à l’affaire Jeffrey Epstein, dossiers dans lesquels le prince Andrew et Sarah Ferguson sont cités à de nombreuses reprises.

Transmise par un porte-parole du palais de Kensington et relayée par le Mirror, la déclaration indique que le couple est « profondément inquiets par les révélations qui continuent d’affluer », et précise que leurs pensées vont aux nombreuses victimes. Cette prise de parole intervient après la diffusion, ordonnée par la justice américaine, des documents rendus publics au titre de l’Epstein Files Transparency Act.

La loi a permis l’accès à un volume important de documents administratifs et d’enquête portant sur le financier décédé en 2019. Parmi les personnes nommées dans ces archives figurent plusieurs membres de familles royales, y compris Andrew Mountbatten-Windsor ; des photos et des échanges de courriels récemment divulgués sont présentés comme établissant une connivence entre lui et Jeffrey Epstein, alors que l’ancien duc d’York nie avoir commis des agressions sexuelles ou avoir été l’ami du défunt.

Publicité

William et Kate affichent publiquement leur distance à l’égard de l’ex-duc d’York

En octobre 2025, le roi Charles III a retiré à Andrew Mountbatten-Windsor l’ensemble de ses titres et distinctions, alors que les mémoires de Virginia Giuffre venaient d’être publiées.