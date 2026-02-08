Kate Middleton et le prince William : escapade secrète à Courchevel

Le Daily Mail a indiqué, samedi 7 février, que Kate Middleton et le prince William ont effectué un séjour discret dans une station de ski française réputée, où leurs hôtes les ont trouvés charmants.

Le Daily Mail a indiqué, samedi 7 février, que Kate Middleton et le prince William ont effectué un séjour discret dans une station de ski française réputée, où leurs hôtes les ont trouvés charmants.

Selon les informations publiées, le couple se rend régulièrement à Courchevel depuis 2016, parfois en compagnie de leurs enfants. Ils privilégieraient des hébergements offrant confort, intimité et tranquillité, et comptent sur la réserve des habitants pour limiter l’exposition médiatique.

Il n’est pas précisé si les enfants accompagnaient leurs parents lors de ce récent déplacement. Un employé d’un restaurant fréquenté par le couple a rapporté qu’ils avaient passé un bon moment et s’étaient montrés très aimables. D’autres clients ont exprimé leur étonnement d’avoir partagé la même table et ont noté les bonnets assortis du couple, tandis que les convives évitent de diffuser les photos prises sur place.

Publicité

Les enfants familiarisés très tôt avec le ski

George, Charlotte et Louis ont commencé à skier dès leur plus jeune âge à Courchevel, une pratique régulière qui leur aurait permis d’atteindre un excellent niveau.

La station est aussi souvent le lieu de retrouvailles familiales : la princesse de Galles s’y rend parfois avec sa sœur Pippa ou avec son frère James, accompagné de son épouse française Alizée et de leur fils Inigo, qui devrait prochainement dévaler les pistes aux côtés de ses cousins.