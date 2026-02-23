Kate Middleton et le prince William de retour aux BAFTA après trois ans d’absence

Dimanche 22 février 2026, la cérémonie des Bafta s’est tenue au Royal Festival Hall de Londres.

Dimanche 22 février 2026, la cérémonie des Bafta s’est tenue au Royal Festival Hall de Londres.

Considérée comme une étape importante avant les Oscars, la manifestation britannique attire chaque année de nombreuses personnalités du cinéma venues d’Hollywood et d’Europe ; selon Paris Match, l’édition 2026 a confirmé cette habitude.

Parmi les invités figuraient Monica Bellucci, Timothée Chalamet, Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Patrick Dempsey et Kate Hudson. L’arrivée du prince William aux côtés de Kate Middleton a provoqué une forte réaction du public.

Retour de la princesse de Galles

La princesse de Galles retrouvait les Bafta après une absence : sa dernière apparition remontait à 2023, avant l’annonce de son cancer.

Pour la soirée, elle portait une robe rose de la maison Gucci, pièce déjà portée en 2019 lors d’un dîner organisé par l’association Women in Finance.

Elle a enchaîné plusieurs engagements ces dernières semaines ; la veille de la cérémonie, elle assistait au match Angleterre–Irlande du Tournoi des Six Nations 2026.

Cette visibilité intervient alors que la monarchie traverse une période délicate, marquée notamment par l’arrestation de l’ancien prince Andrew pour des soupçons de « faute dans l’exercice de fonctions officielles ».

La soirée a également mis en lumière plusieurs couples présents sur le tapis rouge, parmi lesquels Stellan Skarsgård et Megan Everett-Skarsgård, Jesse Plemons et Kirsten Dunst, ainsi que Paul Mescal et Gracie Abrams. Les montées des marches ont été ponctuées de regards complices, de mains enlacées et de rires, photographiés par les professionnels présents.