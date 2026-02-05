Kate Middleton : confidences sur la maladie

À l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, la princesse de Galles a diffusé un message émouvant destiné aux personnes concernées par la maladie.

En mars 2024, Kate Middleton avait annoncé publiquement être atteinte d’un cancer. Après plus d’un an de traitement, période durant laquelle la situation a également touché le roi Charles III, elle a fait savoir en janvier 2025 être en rémission et reprendre progressivement ses fonctions royales.

Le 4 février 2026, la princesse s’est exprimée au moyen d’une vidéo mise en ligne sur le compte Instagram officiel du prince et de la princesse de Galles.

Elle a adressé ses pensées aux personnes confrontées à un diagnostic, à celles en cours de traitement et à celles en convalescence, en soulignant que le cancer affecte non seulement les malades mais aussi leurs proches et les professionnels qui les accompagnent, et en rappelant que le parcours n’est pas linéaire.

Kate Middleton a évoqué à la fois les moments de peur et d’épuisement et ceux de force, de bienveillance et de connexion profonde, insistant sur l’importance de la bienveillance, de la compréhension et de l’espoir, et affirmant que personne n’est seul face à cette épreuve.

Elle puise dans son expérience personnelle pour soutenir les personnes touchées par un cancer et pour leur rappeler que l’espoir fait partie du combat.