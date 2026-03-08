Kate Middleton : combien coûte une visite chez son coiffeur Richard Ward

Depuis l’an 2000, Richard Ward et son équipe assurent l’entretien de la chevelure de Kate Middleton. Le coiffeur dirige un salon situé dans le quartier prisé de Sloane Square à Londres, où les prestations sont tarifées publiquement.

Lors de son mariage avec le prince William en avril 2011, la duchesse portait une coiffure composée de longues mèches ondulées rassemblées en un demi-chignon torsadé ; cette réalisation est attribuée à Richard Ward. À la tête depuis 1992 d’un des plus importants salons indépendants du Royaume‑Uni, Richard Ward Hair & Metrospa emploie environ une centaine de personnes à Sloane Square et se présente comme un établissement proposant des coupes créatives mais aisées à porter.

Le salon affiche des tarifs publics : un brushing débute à 45 livres (environ 51,50 euros) ; coupe avec brushing à partir de 115 livres (environ 131 euros). Les colorations et balayages sont proposés entre 30 et 175 livres (environ 34 à 200 euros). Un soin capillaire est facturé 35 livres (environ 40 euros). Pour les hommes, la coupe est indiquée à 65 livres (environ 74 euros) et pour les enfants à 50 livres (environ 57 euros). L’établissement propose aussi des prestations esthétiques et de bien‑être, parmi lesquelles manucures, pédicures et massages.

Motifs du choix de Richard Ward pour la coiffure nuptiale de 2011

Dans une interview accordée à Gala.fr en novembre 2023, Richard Ward a expliqué que Kate Middleton avait sollicité son équipe parce qu’elle les connaissait et fréquentait le salon depuis longtemps. Il a précisé que la mère de Kate, Carole Middleton, était déjà cliente régulière et qu’au fil des années la famille avait tissé des liens avec l’équipe.