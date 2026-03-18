Kate Middleton choisit un manteau Tolu Coker pour la visite du président du Nigeria

Le 18 mars 2026, le château de Windsor a accueilli une visite d’État du président nigérian Bola Ahmed Tinubu et de son épouse, Oluremi Tinubu. Dès son arrivée, la princesse de Galles a opté pour une tenue nouvelle : un manteau-blazer gris au style résolument rétro, porteur d’une forte valeur symbolique.

La princesse était présente aux côtés du prince William, du roi Charles III et de la reine Camilla pour la cérémonie d’accueil. Le protocole britannique déployé pour ce type de chef d’État comprenait un cortège jusqu’au château, une garde d’honneur, la fanfare du régiment et l’exécution de l’hymne national du Nigeria. Les visiteurs ont ensuite assisté à un défilé de la King’s Troop Royal Horse Artillery, découvert une exposition consacrée à des objets liés au Nigeria et participé à un banquet d’État, avant de se rendre à Londres pour une rencontre avec le Premier ministre Sir Keir Starmer.

En rupture avec ses apparitions récentes en robes-manteau bordeaux, vertes ou bleues, ainsi qu’avec ses blazers à carreaux, la mère de George, Charlotte et Louis portait un blazer-manteau croisé gris tourterelle, agrémenté de passepoils blancs aux revers et au col. La pièce, empreinte d’un charme inspiré des années 1940, provient de la créatrice britanno-nigériane Tolu Coker. En choisissant cette jeune styliste, la princesse a mis en lumière la mode nigériane. Le créateur avait présenté un défilé automne-hiver 2026-2027 auquel le roi Charles avait assisté lors de la Fashion Week de Londres en février, et Tolu Coker a bénéficié du mentorat du Prince’s Trust en 2018.

Boucles d’oreilles en perles provenant de Lady Diana

Pour parfaire sa tenue, Kate Middleton avait complété son look d’un bibi gris orné d’un nœud ivoire signé Jane Taylor, d’un sac effet croco de la maison Boss et d’escarpins assortis.

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Elle arborait également une paire de boucles d’oreilles en perles parmi les plus précieuses de sa collection : un cadeau de la joaillerie Collingwood offert à la princesse Diana en remerciement de sa fidélité à la maison. Cette même maison de joaillerie avait prêté des pierres à Diana alors qu’elle était fiancée au prince Charles.