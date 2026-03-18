Kate Middleton : ce moment inédit capté par les caméras

Le mardi 17 mars, la princesse Kate Middleton s’est rendue à Aldershot, en Angleterre, où elle a été aperçue lors d’un rassemblement et filmée en interaction avec deux jeunes filles.

Depuis la disparition de la reine Elizabeth II en 2022, Kate Middleton occupe la fonction de colonel des Irish Guards, un des régiments à pied de la Garde royale britannique et un régiment d’infanterie irlandaise de l’armée britannique. À l’occasion de la Saint-Patrick, célébrée ce mardi 17 mars, elle est allée retrouver les Irish Guards et a participé au défilé avant d’échanger avec les militaires et leurs proches. Elle est l’épouse du prince William et la mère de George, Charlotte et Louis.

Une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux montre la princesse de Galles s’agenouillant pour parler avec deux fillettes très enthousiastes, qui courent et sautillent en lui tenant la main. Le correspondant royal de GBNews, Cameron Walker, a indiqué sur X que ce moment avait eu lieu à la messe des sergents de la caserne Mons, à Aldershot, lors de la rencontre avec les familles des Irish Guards après le défilé de la Saint-Patrick.

Kate Middleton en vert pour la Saint-Patrick

Pour l’événement, la princesse portait une tenue entièrement verte : un long manteau vert foncé signé Alexander McQueen, assorti d’un chapeau de la même couleur. Elle complétait sa tenue par une ceinture et une paire de chaussures noires.