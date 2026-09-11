Karité au Ghana : le World Shea Expo place les femmes au centre

À Tamale, le prochain World Shea Expo ouvrira le 15 septembre avec une ambition qui dépasse la seule vente de noix ou de beurre brut. Pendant trois jours, l’événement veut rapprocher collectrices, coopératives, transformateurs, marques, acheteurs et investisseurs afin qu’une plus grande part de la valeur du karité reste au Ghana.

Le thème 2026 met explicitement les femmes et les jeunes au centre de cette montée en gamme. Dans le nord du pays, les femmes occupent une place historique dans la collecte et les premières étapes de transformation. L’enjeu affiché cette année consiste à les faire progresser vers des activités mieux rémunérées, de la transformation avancée au conditionnement, au branding et à l’accès direct aux marchés.

Le karité est déjà un ingrédient familier des routines beauté, des baumes aux soins capillaires. Mais derrière le produit fini, une grande partie de la transformation industrielle et de la commercialisation continue de se faire hors du Ghana. Les organisateurs veulent justement raccourcir cette distance entre celles qui produisent la matière première et les marques qui la valorisent.

Selon les données reprises par la Ghana News Agency, le Ghana exporte plus de 70 000 tonnes de karité par an, pour une valeur estimée à 112,6 millions de dollars. Le World Shea Expo doit réunir plus de 8 000 participants et prévoit des expositions, démonstrations, formations, rencontres d’affaires et discussions sur l’accès au financement et aux technologies.

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Cette orientation prolonge aussi les efforts engagés pour renforcer la transformation locale. En février, le Ghana a lancé le Shea Park Resource Hub à Wa, présenté comme un pôle destiné à soutenir la transformation et les entreprises de la filière.

Pour les petites marques de beauté, l’intérêt du rendez-vous tient aussi au sourcing. Le programme annoncé met en relation coopératives, exportateurs, transformateurs et acheteurs internationaux, avec la possibilité de comparer les niveaux de transformation, les standards de qualité et les débouchés avant même de parler packaging ou communication.

Le World Shea Expo 2026 se tiendra du 15 au 17 septembre, à partir de 10 heures chaque jour, au Modern City Hotel de Tamale, dans le nord du Ghana.