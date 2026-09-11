Halo lips : le crayon à lèvres se floute sur TikTok en 2026

Le crayon à lèvres remonte parmi les sujets beauté qui gagnent le plus de terrain sur les réseaux en ce début de septembre 2026. Sur TikTok, YouTube et Instagram, le « lip pencil » a enregistré une forte accélération cette semaine, pendant qu’un contour plus doux et moins dessiné s’installe dans les tutoriels.

La mesure hebdomadaire publiée le 7 septembre par Submarine.ai place le lip pencil parmi les cinq thèmes beauté en plus forte progression, avec une hausse de 3 504 % des vues par rapport à la semaine précédente. Le signal reste encore concentré, avec neuf publications de marques suivies et environ 176 300 vues sur sept jours, mais il rejoint une tendance installée depuis le début de l’année.

Le changement tient surtout à la façon de tracer la bouche. Le « halo lip », popularisé dans les prédictions beauté 2026 de la maquilleuse Katie Jane Hughes, abandonne les bords très nets au profit d’un contour légèrement estompé. La ligne reste visible, mais elle se fond vers l’intérieur pour donner une bouche plus souple, moins graphique.

Ce retour du crayon croise celui des frosted lips et des teintes brunes ou baie vues cette année. La différence se joue dans la finition. Au lieu d’un contraste marqué entre le contour et le centre des lèvres, les versions actuelles cherchent une transition plus douce, avec un baume, un gloss ou un rouge à lèvres posé par-dessus.

Publicité

Sur une peau foncée, les crayons chocolat, prune, acajou ou brun rosé offrent facilement de la profondeur sans créer une bordure trop dure. Un ton proche de la pigmentation naturelle des lèvres donne un résultat discret, tandis qu’une nuance plus sombre accentue davantage le dessin.

Le geste demande peu de produit. On suit d’abord le contour naturel, puis on ramène légèrement la matière vers le centre avec un petit pinceau ou le doigt. Le milieu peut rester plus clair ou plus brillant, ce qui évite l’effet de ligne isolée autour de la bouche.

Dans British Vogue, Katie Jane Hughes décrit justement cette recherche de bords assouplis plutôt que parfaitement découpés. Son astuce consiste à estomper le trait après application, avant d’ajouter la texture choisie au centre des lèvres.