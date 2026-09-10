Yopougon Fashion Tour 8 : deux jours de mode ivoirienne dès le 11 septembre

Le Yopougon Fashion Tour ouvre sa huitième édition vendredi 11 septembre à 14 heures au Jardin public SOGEFIHA, Terminus 47, à Abidjan. Le rendez-vous se poursuit samedi 12 septembre avec deux jours consacrés aux créateurs et aux talents de la mode ivoirienne.

L’événement est porté par l’Agence Tatiana Love et publié sur la billetterie Tikerama par Afrocatwalk lab. Les organisateurs annoncent des présentations de créations et un temps de découverte des talents de Côte d’Ivoire dans le Jardin public SOGEFIHA de Yopougon.

L’édition 2026 s’inscrit dans un week-end abidjanais dense en sorties culturelles. Woya Local, dont l’agenda a été actualisé le 9 septembre, classe le Fashion Tour parmi les rendez-vous mode programmés à Yopougon les 11 et 12 septembre.

Sur Tikerama, l’événement est classé dans la catégorie Culture et présenté comme un rendez-vous de découverte des créations ivoiriennes. La page de réservation situe précisément le site Rue des Terminalias, au niveau de Terminus 47, dans la commune de Yopougon.

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Les billets sont proposés en ligne, avec paiement par Mobile Money ou carte bancaire. Tikerama indique qu’ils sont ensuite accessibles dans son application mobile et présentés à l’entrée sous forme de QR code.

Les pages françaises de la billetterie affichent actuellement un tarif à partir de 5 000 FCFA. L’ouverture est annoncée vendredi 11 septembre à 14 heures, au Jardin public SOGEFIHA, avant une seconde journée le samedi 12 septembre.