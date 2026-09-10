Première T.Y.L.A Fashion Week au Bénin le 24 octobre à Cotonou

Le 24 octobre 2026, Cotonou accueillera la première T.Y.L.A Fashion Week organisée au Bénin . Porté par The Young Leadership Africa, le projet « J’AFFIRME » annonce neuf designers et 36 mannequins pour un défilé présenté comme le point d’orgue d’une semaine consacrée à la mode.

L’événement marque la première implantation béninoise de la plateforme après deux éditions en Suisse, à Genève et Lausanne. Le site officiel fixe les activités du 20 au 24 octobre et limite la jauge du défilé à 200 places.

Le programme prévoit un atelier mannequin le 20 octobre, une session autour de l’identité des designers le lendemain, puis une journée dédiée à la photographie le 22. Le défilé est annoncé pour le samedi 24 octobre, avec ouverture des portes à 16 h 30.

L’angle créatif revendiqué mêle héritages africains et minimalisme contemporain. T.Y.L.A dit vouloir relier des créateurs basés au Bénin, la diaspora et des professionnels venus d’Europe, dans un format qui associe podium, formation et mise en réseau.

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Une nouvelle vitrine pour la mode béninoise

Le projet avait été signalé dès mai par le média spécialisé Clearly Invincible, qui annonçait un premier défilé à Cotonou et un appel aux designers béninois. Depuis, les communications publiques de l’organisation ont mis en avant des professionnels locaux, dont Kpessèton Bienvenu Badou, président du Réseau des agences et instituts de mannequins du Bénin.

Pour les jeunes talents, l’intérêt dépasse le seul passage sur le podium. Les ateliers consacrés au mannequinat, à l’identité de marque et à la photographie donnent aussi une place aux métiers qui entourent une collection, de sa présentation à la construction de son image.

La billetterie officielle affiche un tarif étudiant à 5 000 FCFA et une entrée standard à 10 000 FCFA. Les formules VIP sont annoncées à partir de 35 000 FCFA pour la catégorie Gold et de 70 000 FCFA pour la catégorie Prestige.