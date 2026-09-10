Cashmere eyes, le smoky brun tout en douceur qui monte en 2026

Le smoky eye très noir et dessiné laisse place à une version plus douce. Baptisé « cashmere eye », ce maquillage enveloppe le regard d’un brun, d’un taupe ou d’un espresso diffusé sans contours nets, avec une intensité qui se construit par petites touches.

La tendance a été remise en avant le 8 septembre par Who What Wear, après les défilés automne-hiver 2026. La maquilleuse Fara Homidi y décrit un regard monochrome, fondu tout autour de l’œil, dans des tons choisis selon la carnation. Le mascara brun prolonge cet effet feutré lorsqu’on veut garder une harmonie très douce.

Le mouvement ne se limite pas à une seule appellation. Glamour parle de « suede eye shadow », un smoky mat inspiré du daim, tandis que NewBeauty observe le même retour des ombres espresso, chocolat, olive, prune ou charbon travaillées sans arête franche. Dans les deux cas, le noir compact et les dégradés très construits des années 2010 reculent au profit d’un fini plus souple.

Pour le reproduire, une seule couleur peut suffire sur toute la paupière mobile. Elle se pose d’abord près des cils, puis se fond vers le creux et l’extérieur de l’œil avec un pinceau propre ou le doigt. La matière reste légèrement transparente afin de conserver de la profondeur sans alourdir le regard.

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Le bon brun dépend surtout du contraste

Sur une peau claire à médium, un taupe, un brun noisette ou un gris chaud donne rapidement cet effet velours. Sur une carnation plus foncée, les tons espresso, chocolat profond, prune ou bronze apportent davantage de contraste. Femina a notamment mis en avant début septembre les smoky espresso sur les sous-tons dorés, avec un brun moyen pour diffuser et une nuance plus sombre au ras des cils.

Le rendu change aussi selon la finition. Un fard mat donne l’aspect « cachemire » le plus fidèle, alors qu’un bronze légèrement satiné capte davantage la lumière pour une soirée. Le reste du maquillage peut rester discret, avec un teint peu chargé et une bouche nude, brune ou rosée.

Les contours doivent rester flous plutôt que parfaitement symétriques. Glamour conseille une application semi-transparente et des bords longuement estompés, ce qui permet de garder la couleur visible sans recréer le smoky très dense auquel cette tendance cherche précisément à échapper.