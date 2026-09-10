HaloBraid : ce robot qui veut raccourcir les longues séances de tresses

Passer une grande partie de la journée au salon pour des box braids ou des knotless braids pourrait bientôt devenir un peu moins interminable. HaloBraid, un dispositif de tressage assisté imaginé par l’ingénieure nigériano-américaine Yinka Ogunbiyi, doit commencer son déploiement dans des salons américains en septembre 2026. Sa promesse est simple : aider les professionnels à terminer plus vite les longueurs, sans leur retirer la maîtrise du coiffage.

Le principe est très différent de l’image d’un robot qui coifferait seul. La coiffeuse ou le coiffeur réalise les séparations, prépare la racine, commence la tresse et ajoute les extensions. Le dispositif prend ensuite le relais sur la partie répétitive du mouvement à trois brins. Halo affirme que cette assistance peut réduire d’environ moitié la durée globale d’un rendez-vous, tandis qu’Allure évoque une vitesse pouvant être jusqu’à cinq fois supérieure sur certaines étapes du tressage.

L’innovation vise aussi le confort des professionnels. Les longues séances de tresses sollicitent fortement les mains, les poignets, les épaules et le dos. En automatisant une partie mécanique du geste, HaloBraid veut permettre aux stylistes de consacrer davantage de temps au dessin des raies, au choix des volumes, aux finitions et au conseil, c’est-à-dire à tout ce qui donne réellement sa personnalité à une coiffure.

Pour les clientes, l’intérêt est surtout pratique : moins d’heures assises, des rendez-vous plus faciles à intégrer dans une journée et, à terme, davantage de créneaux disponibles dans les salons équipés. Mais le résultat dépend toujours du savoir-faire humain. Le dispositif ne réalise pas les cornrows, ne travaille pas près du cuir chevelu et ne décide pas du motif de la coiffure.

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Une innovation née d’un geste familier

Yinka Ogunbiyi raconte avoir commencé à réfléchir au problème pendant les confinements liés au Covid-19, après avoir passé plusieurs jours à se tresser elle-même les cheveux. Elle a ensuite développé le projet avec David Afolabi. Selon TechCrunch, l’entreprise a levé 7 millions de dollars en 2026 pour poursuivre le développement du produit, sa fabrication et ses partenariats avec des salons.

Le projet a une résonance particulière dans l’univers des cheveux texturés, où le temps passé en salon fait partie de l’expérience mais peut aussi devenir une vraie contrainte. Le site officiel de HaloBraid insiste d’ailleurs sur une approche d’assistance : le geste est « commencé à la main » puis « terminé par Halo ».

Ce que cela change, et ce que cela ne change pas

Pour les femmes habituées aux tresses longues, la technologie peut sembler spectaculaire, mais elle ne remplace ni le diagnostic visuel du cheveu, ni le choix d’une tension confortable, ni la créativité d’une bonne tresseuse. Les finitions, l’harmonie du visage, la répartition du volume et la qualité des séparations restent entre les mains du professionnel.

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Autre point à garder en tête : le déploiement annoncé concerne pour l’instant des salons aux États-Unis. Aucune commercialisation au Bénin ou plus largement en Afrique de l’Ouest n’a été annoncée publiquement à ce jour. L’intérêt du projet réside donc moins, pour le moment, dans un changement immédiat des habitudes locales que dans ce qu’il dit de l’évolution du secteur : les technologies capillaires commencent enfin à s’intéresser davantage aux besoins des cheveux texturés et au quotidien des professionnelles qui les coiffent.

HaloBraid reste encore un produit en phase de lancement. Son adoption dépendra de sa fiabilité en salon, de la régularité des résultats et de l’accueil des stylistes comme des clientes. Pour l’instant, la marque maintient une liste d’attente sur son site officiel, signe que la curiosité autour de cette nouvelle façon de tresser est déjà bien installée.