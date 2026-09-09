Beauté 2026 : le miel revient partout, comment l’adopter sans faux pas

Le miel fait un retour remarqué dans la beauté en cette rentrée 2026. Le 9 septembre, InStyle lui consacre un dossier entier et relève sa présence croissante dans les soins de la peau, les produits capillaires et les parfums gourmands. Après des années dominées par les acides, les rétinoïdes et les routines ultra-techniques, l’ingrédient joue une autre carte : la douceur, le confort et une image plus sensorielle du soin.

Cette tendance ne signifie pas qu’il faut vider le pot du petit-déjeuner sur son visage. En cosmétique, le miel est généralement intégré à des crèmes, sérums, masques ou soins capillaires avec d’autres ingrédients qui déterminent la texture, la stabilité et la tolérance du produit. C’est donc la formule complète qui compte, davantage que le mot « miel » écrit en gros sur l’étiquette.

Il existe tout de même des données intéressantes. Une petite étude publiée en 2025 a suivi 24 volontaires utilisant pendant quatre semaines des crèmes pour les mains contenant différentes concentrations de miel. Les formules au miel ont notamment amélioré l’hydratation cutanée, avec un effet statistiquement significatif sur ce critère par rapport au placebo. Les auteurs restent toutefois prudents : ce résultat concerne des crèmes formulées et ne permet pas de promettre les mêmes effets avec du miel brut appliqué à la maison.

Pour celles qui aiment une routine simple, le retour du miel peut donc être une bonne occasion de revenir à l’essentiel : choisir un produit agréable, bien toléré et adapté à son type de peau ou de cheveux, plutôt que d’empiler les nouveautés.

Publicité

Sur le visage, regarder d’abord la formule

Le miel est surtout recherché pour le confort qu’il apporte dans certaines textures hydratantes. Dans une crème ou un masque, il peut participer à une sensation de souplesse et de douceur, mais il ne remplace ni une protection solaire ni un traitement dermatologique lorsqu’il existe un vrai problème de peau.

Le meilleur réflexe est donc de lire l’ensemble de la composition. Une peau sensible peut parfaitement aimer un soin au miel et mal réagir à son parfum, à une huile essentielle ou à un autre actif présent dans le même produit. L’American Academy of Dermatology recommande d’ailleurs de tester un nouveau soin sur une petite zone pendant sept à dix jours avant de l’intégrer complètement à sa routine.

Peau sèche : penser confort plutôt que “miracle”

La tendance arrive au bon moment pour celles qui ont simplifié leur barrière cutanée après la vague d’exfoliation intensive. Une crème au miel peut trouver sa place dans une routine douce si sa texture convient à la peau, mais l’objectif reste le même : nettoyer sans décaper, hydrater régulièrement et éviter de multiplier les actifs irritants.

Publicité

Dans un climat chaud et humide, une texture très riche peut aussi devenir inconfortable. Rien n’oblige à choisir un baume épais simplement parce qu’il contient du miel : une lotion ou un gel-crème bien formulé peut être plus agréable au quotidien.

Cheveux : chercher la souplesse, pas une promesse de repousse

Le miel revient également dans les shampoings, masques et soins sans rinçage, notamment dans les gammes destinées aux cheveux secs ou texturés. Là encore, il faut distinguer l’effet cosmétique d’une promesse médicale : un produit peut rendre la fibre plus douce, plus facile à coiffer ou plus brillante sans pour autant traiter une chute de cheveux ou accélérer la repousse.

Pour les cheveux afro, le plus utile reste de vérifier si le soin apporte réellement de la souplesse sans alourdir, puis d’observer le résultat sur plusieurs utilisations. Une formule efficace est celle qui facilite la routine, pas celle qui ajoute une étape compliquée.

Publicité

Parfums : le miel devient plus chic que sucré

Le retour du miel ne se limite pas aux soins. InStyle relève aussi son essor dans les parfums, où il s’inscrit dans la vague des senteurs gourmandes. Mais la version 2026 se veut moins “bonbon” : le miel est souvent associé au bois, à l’ambre, aux fleurs ou aux épices pour créer une impression chaude et enveloppante.

Si les parfums très sucrés vous fatiguent vite, testez-les sur la peau avant d’acheter. Une note de miel peut devenir plus ronde, plus florale ou plus boisée au fil des heures, selon la composition et la chimie de la peau.

Le point de vigilance : propolis, parfums et peaux réactives

Naturel ne veut pas dire automatiquement sans risque. DermNet rappelle que la propolis, autre produit de la ruche souvent ajouté aux baumes et biocosmétiques, peut provoquer une allergie de contact chez certaines personnes. Le risque est particulièrement à garder en tête lorsqu’on a déjà une peau très réactive, de l’eczéma ou des allergies connues.

Publicité

Avant de suivre la tendance, mieux vaut donc tester le produit, éviter les mélanges maison improvisés et arrêter en cas de rougeur, démangeaison ou gonflement. Le miel version beauté est surtout intéressant quand il reste ce qu’il devrait être : un ingrédient de confort dans une routine cohérente, et non la promesse d’un remède universel.