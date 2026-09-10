À Accra, Alt.FFF place les matières africaines au cœur de la mode

Le 19 septembre, Accra accueillera la première Alternative Fashion Fabric Fair, ou Alt.FFF, une foire panafricaine qui part de la matière plutôt que du vêtement fini. La journée se tiendra au Palms Convention Centre du La Palm Royal Beach Hotel.

Kente, indigo, adire, cuir, coton brut, teintures naturelles, cauris et coquillages seront au cœur du rendez-vous. Producteurs de fibres, tisserands, teinturiers, artisans, fabricants, designers et acheteurs sont annoncés de 9 heures à 20 heures, avec des espaces consacrés aux matières brutes, semi-transformées et finies.

Le parcours présenté par l’organisation traverse plusieurs savoir-faire du continent. Il met notamment en avant le kente du Ghana, l’adire du Nigeria, le coton brut d’Ouganda, le cuir d’Éthiopie, les teintures du Mali et les cauris du Sénégal. La matière devient ainsi le point de départ pour comprendre comment une pièce se construit, bien avant le passage sur un podium.

Au Ghana, cette attention portée à l’amont de la filière s’inscrit dans des discussions déjà ouvertes sur la propriété intellectuelle. La Ghana News Agency avait associé Alt.FFF à un atelier organisé avec l’Association of Ghana Industries, où professionnels du textile, artisans, designers et institutions ont discuté de protection des créations et de structuration du secteur.

Publicité

Une mode qui commence avant le vêtement

Makeba Boateng, fondatrice de Fashion Forum Africa et curatrice d’Alt.FFF, explique vouloir rendre plus visibles les producteurs et entreprises qui façonnent les matières utilisées par les créateurs. Le magazine Melange Africa souligne que le salon doit aussi rapprocher fabricants, artisans, acheteurs, détaillants, investisseurs et professionnels du sourcing.

Pour le public, le parti pris change la façon de regarder un tissu ou un accessoire. La provenance d’une fibre, la technique de teinture, la densité d’un tissage ou la finition d’un cuir deviennent des éléments de style à part entière, au même titre que la coupe ou la couleur d’un vêtement.

Alt.FFF est organisé par Fashion Forum Africa avec l’appui d’acteurs ghanéens de l’industrie et de la culture, dont l’Association of Ghana Industries et la National Commission on Culture. La première édition est programmée samedi 19 septembre 2026, de 9 heures à 20 heures, au Palms Convention Centre d’Accra.