Cyril Hanouna a présenté des excuses publiques à Karine Le Marchand après des années de tensions entre les deux animateurs, tensions révélées au grand jour lors de l’annonce de l’arrivée de l’animateur sur une chaîne du groupe M6. L’annonce avait suscité des réactions vives : Bruno Guillon a rappelé qu’il n’entretient pas d’amitié avec Hanouna, tandis que Karine Le Marchand avait menacé de quitter le groupe si celui-ci venait à y être accueilli, dénonçant des propos qu’elle jugeait harcelants et dénigrants.

Cyril Hanouna a présenté des excuses publiques à Karine Le Marchand après des années de tensions entre les deux animateurs, tensions révélées au grand jour lors de l’annonce de l’arrivée de l’animateur sur une chaîne du groupe M6. L’annonce avait suscité des réactions vives : Bruno Guillon a rappelé qu’il n’entretient pas d’amitié avec Hanouna, tandis que Karine Le Marchand avait menacé de quitter le groupe si celui-ci venait à y être accueilli, dénonçant des propos qu’elle jugeait harcelants et dénigrants.

Dans les colonnes de Libération, Karine Le Marchand avait été particulièrement directe, affirmant qu’elle quitterait l’entreprise si Hanouna rejoignait le même groupe et expliquant pourquoi. Elle a évoqué des attaques répétées à son encontre sur une période longue de sept ans, parlant de harcèlement, de mépris et d’insultes. Pour elle, la question allait au-delà d’un différend personnel : elle a présenté l’arrivée de l’animateur comme un enjeu éthique et d’image pour son employeur.

Face à ces déclarations et à la médiatisation du conflit, Cyril Hanouna a réagi publiquement sur C8 en reconnaissant que certaines prises de parole de son entourage, et parfois les siennes, avaient pu être injustifiées. Il a admis que des informations fausses avaient été diffusées et reconnu l’impact de ces propos, y compris sur la famille de l’animatrice. Hanouna a indiqué qu’il aimait « vanner », mais qu’il estimait problématique de faire du mal et a présenté des excuses.

Publicité

Échanges publics, accords et coexistence sur les antennes

Lors de ses excuses, Hanouna a proposé de ne plus parler de Karine Le Marchand, ni sur C8, ni sur d’autres chaînes du groupe M6, et a appelé au respect d’un accord de non-évocation entre eux. Il a rappelé des relations antérieures marquées par des rapprochements et des conflits, citant des exemples passés de réconciliations avec d’autres personnalités de télévision pour illustrer la nature fluctuante des rapports professionnels dans le milieu.

De son côté, Karine Le Marchand a confirmé au micro d’Europe 1 que l’animateur respecte l’accord intervenu entre eux : elle a indiqué qu’il ne prononce pas son nom et que cette distance lui convient. Elle a dit ne pas souhaiter être invitée dans l’émission de Hanouna, estimant qu’une participation serait incongrue au regard de ses prises de position antérieures.

La situation a pris un tour particulier après que Cyril Hanouna a rejoint W9, chaîne du groupe M6, où il est désormais installé. L’annonce de son arrivée avait déclenché des remous en interne et des réactions publiques, dont celle de Karine Le Marchand qui avait mis en avant un dilemme moral et d’image pour les salariés et programmateurs concernés.

Publicité