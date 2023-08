Karim Benzema zappe Ronaldo et Messi : « Je ne serai jamais au niveau de ces 2 joueurs»

-Publicité-

Lauréat du Ballon d’Or France Football de l’année précédente, Karim Benzema s’est ouvert avec franchise, pointant du doigt deux étoiles du football qui resteront inégalées dans le paysage du sport roi. Pourtant, ni Cristiano Ronaldo ni Messi ne sont les élus selon le Français, bien qu’ils incarnent la quintessence de cette génération dorée.

Le palmarès étincelant de Karim Benzema avec l’Olympique Lyonnais, le Real Madrid et l’Équipe de France aurait pu facilement lui gonfler les voiles de la vanité. Pourtant, le joueur actuellement en service à l’Ittihad en Arabie Saoudite reconnaît deux légendes du ballon rond comme des figures hors d’atteinte, malgré ses propres succès et son trophée du Ballon d’Or.

Karim Benzema ne peut se résoudre à se mesurer à Ronaldo Nazário et à Zinedine Zidane. Pour lui, El Fenómeno et Zizou trônent dans une sphère à part, invulnérables aux comparaisons. Le buteur tricolore s’abstiendra de jamais proclamer avoir surplombé ses idoles. Il sait pertinemment que ce que ces deux mastodontes ont sculpté dans le paysage du football dépassent largement les récompenses individuelles, les records ou les trophées. Leur influence a enflammé et continue d’embraser des générations entières. Un héritage défiant toute égalité.

« D’une certitude absolue, non, jamais. Parce que c’est une toute autre envergure. Zizou et Ronaldo sont d’une essence différente. Ils sont les archétypes. Je suis conscient que les exploits qu’ils ont accomplis sur le terrain m’échappent, mais ils m’insufflent la volonté d’essayer. Cependant, je sais pertinemment que jamais je n’atteindrai leur niveau. Se rapprocher de leur héritage est une quête complexe« , a déclaré l’ancien joueur lyonnais, dans des propos relayés par le site officiel du Real Madrid.

Au-delà des titres et des records, c’est une adoration sincère et une humilité profonde qui émerge de ces mots, prouvant que le sillage laissé par Zidane et Ronaldo Nazário résiste au passage du temps, demeurant comme un phare intouchable dans le firmament du football mondial.

