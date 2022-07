Karim Benzema: « On va aller chercher le maximum de titres »

De retour avec le groupe du Real Madrid ce mercredi à Los Angeles, Karim Benzema a accordé une interview aux médias du club. L’occasion pour le français de dévoiler ses objectifs avec les Merengues pour la nouvelle saison.

Ayant bénéficié de quelques jours de vacances en plus par rapport à ses partenaires, Karim Benzema a rejoint le groupe madrilène ce mercredi, à Los Angeles pour reprendre l’entraînement. Dans la foulée, le Nueve a accordé une interview au Real Madrid TV. « Très bien. Du repos ? Eh bien, tous les deux jours. Je me repose un jour et je m’entraîne un autre jour. Mais j’ai eu du repos mental, c’est ce qui compte« , a déclaré le Français lorsqu’il a été interrogé sur ses vacances.

Il s’est ensuite exprimé sur sa relation avec ses fans pendant les vacances : « Beaucoup d’amour. Beaucoup d’affection partout où je suis allé. Ils sont très heureux, très heureux« , avant d’évoquer sa joie de retrouver ses coéquipiers. « Heureux, contents, et moi aussi. Très heureux de les revoir et de commencer à travailler avec l’équipe. Je me sens bien« , a-t-il poursuivi.

Pour finir, Karim Benzema a dévoilé ses objectifs avec le Real Madrid pour la saison prochaine : « Il faut prendre les choses étape par étape. Nous allons faire une bonne pré-saison et ensuite nous commencerons, comme toujours, à chercher le plus de titres possibles, car c’est la chose la plus importante pour ce club« . Les Merengues disputeront leur premier match de préparation ce dimanche contre le FC Barcelone. Une rencontre à laquelle ne devrait pas participer KB9.