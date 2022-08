Karim Benzema: « je veux faire mieux sur le terrain »

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du choc contre l’Eintracht Francfort en Supercoupe d’Europe, Karim Benzema a affiché de grandes ambitions pour sa nouvelle saison avec le Real Madrid.

Auteur d’une dernière saison éblouissante avec le Real Madrid, sublimée par un titre de meilleur buteur obtenu en Liga (27) et en Ligue des Champions (15), Karim Benzema ne compte pas s’arrêter là et a toujours faim à l’entame du nouvel exercice. En conférence de presse ce mardi, avant le match contre Francfort en Supercoupe d’Europe, l’international français a confié vouloir faire plus sur le terrain.

«Je suis arrivé à 21 ans. Je voulais gagner la Ligue des Champions. Je suis très heureux d’être devenu le capitaine (du Real Madrid) et fier de mon travail. Pour le reste, je continue d’aider mes coéquipiers, marquer des buts et faire des passes pour aider l’équipe. C’était la meilleure saison de ma carrière, car il y a eu les trophées. Là, c’est un nouveau challenge et je veux faire mieux sur le terrain. Je suis préparé mentalement pour faire mieux (…) Chaque année, je veux gagner des trophées et c’est important. J’ai toujours dit que c’est l’équipe qui gagne les trophées. Les récompenses individuelles viennent après, le plus important c’est de gagner des trophées avec l’équipe», a ainsi lâché le grand favori pour le Ballon d’or 2022.

Karim Benzema est considéré par beaucoup d’observateurs comme le meilleur joueur du monde en ce moment. Un statut que le français refuse de porter: « Je ne m’intéresse pas à cela mais je veux donner le meilleur de moi-même pour ce club chaque année. Madrid est le meilleur club du monde et pour continuer chaque année, nous devons nous améliorer. L’année dernière, j’ai fait une très bonne saison, mais le ‘meilleur du monde’ c’est le travail d’autres personnes de le décider. Moi, je suis concentré sur mon travail.«

Le Real Madrid et KB9 peuvent remporter leur premier trophée de la saison contre Francfort ce mercredi, en Supercoupe d’Europe. L’équipe dirigée par Carlo Ancelotti part logiquement avec la faveur des pronostics pour cette rencontre. Pour rappel, le coup d’envoi du match est prévu à 20h (GMT+1) à Helsinki en Finlande.