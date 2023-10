Karim Benzema explique son départ en Arabie saoudite

Dans des propos relayés par AS, le Ballon d’Or 2022 Karim Benzema est de nouveau revenu sur son départ en Arabie saoudite cet été. L’ancien du Real Madrid a expliqué les raisons de son choix.

L’annonce du départ de Karim Benzema du Real Madrid pour l’Arabie saoudite a laissé les fans de football du monde entier perplexes. L’un des joueurs les plus emblématiques du monde, en plein succès, décidant de quitter le club espagnol pour une destination aussi inattendue qu’éloignée, était un coup de tonnerre dans le monde du football.

Pourtant, Benzema avait ses raisons. À 35 ans, il était à un stade de sa carrière où il devait prendre des décisions importantes pour son avenir. Dans des propos relayés par AS, KB9 a expliqué sa décision de rejoindre Al-Ittihad en Saudi Pro League.

« Lorsque le projet footballistique a été lancé en Arabie saoudite, il semblait énorme à tous points de vue. Je voulais en faire partie et aider le football à progresser dans ce pays. L’Arabie saoudite est un pays musulman. J’ai été accueilli à bras ouverts et je me suis senti immédiatement aimé. En tant que musulman, lorsque vous êtes à La Mecque, vous vous sentez en paix… c’est un endroit exceptionnel. Il y a beaucoup de passion ici et je suis heureux du niveau de jeu. Je suis vraiment surpris par le niveau de l’Arabie saoudite, car en Europe, nous ne voyons pas beaucoup de matches de football. Maintenant, c’est le cas », a-t-il déclaré.

Depuis son arrivée dans la nation du Golfe Persique, Karim Benzema semble s’épanouir aussi bien sur le terrain que dans sa vie personnelle. L’attaquant français s’est rapidement adapté à sa nouvelle équipe et à son environnement.