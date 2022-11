Karim Benzema absent de l’entrainement avant Rayo-Real Madrid

Karim Benzema ne s’est pas entrainé ce samedi avec les Madrilènes à Valdebebas, à 48 heures du déplacement du Real Madrid au Rayo en Liga.

Karim Benzema n’a toujours pas fini avec les pépins physiques. L’attaquant madrilène qui a manqué de nombreux matchs ces dernières semaines à cause de soucis musculaires, traine toujours ses soucis de santé. Selon les informations de Marca, le Ballon d’Or a encore manqué la séance d’entrainement de ce samedi, à deux jours du déplacement au Rayo Vallecano en Liga.

Le Français avait pourtant fait son retour sur les terrains en milieu de semaine dernière face au Celtic (5-1) en Ligue des champions, en entrant en jeu en seconde période. Apparemment, ses douleurs musculaires ont repris ou tout simplement que le Real Madrid a voulu ménagé son buteur vedette à quelques jours de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Selon le média espagnol, « KB9 » devrait être de retour ce dimanche pour la dernière séance et a effectué du travail en salle.

No se han entrenado con el grupo ni Benzema ni Rüdiger.



El plan con Benzema es que pueda hacerlo mañana.



Rüdiger, con una sobrecarga en la cadera, es seria duda.@marca — Mario Cortegana (@MarioCortegana) November 5, 2022

A noter qu’Antonio Rudiger n’a pas non plus participé à la séance d’entrainement de ce samedi. Tout le contraire d’Aurélien Tchouameni, absent lors des deux derniers matchs en raison d’une blessure, qui a effectué la séance avec le groupe, tout comme Eden Hazard.

Le milieu de terrain français avait été écarté juste avant le coup d’envoi du match de dimanche dernier contre Girona en raison d’une surcharge musculaire et n’avait pas non plus participé à la rencontre de mercredi, contre le Celtic Glasgow en Ligue des Champions.