Karaté : Ihsane Adjanohoun remporte l’or à Guadalajara en +76 kg

Ihsane Adjanohoun a remporté la médaille d’or en juniors +76 kg à la Karate 1 Youth League de Guadalajara, au Mexique. Le karatéka béninois s’est imposé vendredi 18 septembre au terme d’un parcours sans défaite dans le tableau final.

Le Béninois a d’abord bénéficié d’un bye en huitième de finale avant de dominer son adversaire chilien 3-0 en quart de finale. Il a ensuite battu un représentant du Mexique 2-0 en demi-finale, puis un Croate sur le même score en finale, selon le compte rendu de La Nation.

Ces trois combats se sont donc soldés par sept points marqués sans point concédé. PanaPress confirme la médaille d’or d’Adjanohoun dans la catégorie juniors +76 kg à Guadalajara, où la compétition se déroule du 17 au 20 septembre.

Ce succès intervient moins d’une semaine après son titre de champion d’Afrique décroché à Alger dans la même catégorie. Le Bénin avait alors terminé sixième des Championnats d’Afrique 2026 avec trois médailles, dont l’or d’Adjanohoun.

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La Youth League de Guadalajara réunit les catégories U14, cadets, juniors et U21. L’étape mexicaine compte pour le classement international de la World Karate Federation et rassemble des jeunes compétiteurs venus de plusieurs continents.

La compétition se poursuit jusqu’au dimanche 20 septembre au Complejo Panamericano de Guadalajara. Adjanohoun y ajoute un nouveau titre à sa saison, après son sacre continental obtenu le 12 septembre à Alger.