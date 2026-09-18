Elim. Can 2027 : deux chocs des Guépards du Bénin à vivre en direct sur Canal+ Sport

Les Guépards du Bénin entament les éliminatoires de la CAN 2027 avec deux rendez-vous rapprochés contre le Burkina Faso puis la Mauritanie, dans un groupe F jugé équilibré. Les deux rencontres seront diffusées en direct sur Canal+ Sport 1 et Canal+ Sport 2.

Cotonou — Le Bénin entame le vendredi 25 septembre sa campagne des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027 par un déplacement à Ouagadougou face au Burkina Faso, coup d’envoi prévu à 20h00 heure locale (19h GMT), à suivre en direct sur Canal+ Sport 1. Les Guépards enchaîneront quatre jours plus tard, le mardi 29 septembre à 20h00, en recevant la Mauritanie au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou pour la deuxième journée, retransmise sur Canal+ Sport 2.

Le Bénin évolue dans le groupe F aux côtés du Burkina Faso, de la Mauritanie et de la République centrafricaine, à l’issue du tirage au sort effectué le 19 mai à l’occasion des éliminatoires. Deux places qualificatives sont en jeu pour la phase finale, coorganisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie du 19 juin au 17 juillet 2027.

Les Étalons du Burkina Faso, issus du chapeau 1 et demi-finalistes de la CAN 2023, font figure de favoris du groupe. La Mauritanie, adversaire coriace ayant sorti l’Algérie lors d’une précédente édition, et la République centrafricaine complètent une poule que le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a qualifiée d’équilibrée à l’issue du tirage.

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Le Bénin aborde ces qualifications fort d’un parcours encourageant à la CAN 2025 disputée au Maroc, où les Guépards avaient franchi la phase de groupes en tant que meilleur troisième. Il s’agirait, en cas de qualification, de la sixième participation de l’équipe à la phase finale du tournoi continental, après 2004, 2008, 2010, 2019 et 2025.