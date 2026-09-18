AirBadminton : le Bénin décroche l’argent et son billet pour les Mondiaux

Le Bénin a décroché la médaille d’argent du Team Relay aux Championnats d’Afrique d’AirBadminton 2026, jeudi 17 septembre à Entebbe, en Ouganda, après une finale perdue 60-57 contre l’Égypte. Cette deuxième place s’accompagne d’une qualification pour les Championnats du monde BWF d’AirBadminton 2026, obtenue plus tôt dans la journée.

Opposés aux tenants du titre continental, les Guépards et les Amazones sont restés au contact jusqu’aux derniers échanges avant de céder de trois points. L’Égypte conserve ainsi la couronne du Team Relay remportée lors de l’édition précédente.

Le billet mondial du Bénin avait été validé en demi-finale grâce à une victoire 60-50 contre Maurice. Dans l’autre demi-finale, l’Égypte avait dominé le Burkina Faso 60-32 avant de retrouver la sélection béninoise pour le titre.

Le parcours béninois avait commencé par un succès 60-37 contre l’Algérie dans le groupe A. La sélection a ensuite battu la Tunisie sur le même score, 60-37, pour poursuivre sa route vers la phase à élimination directe.

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L’équipe béninoise du Team Relay réunissait Carlos Miguel Kpanou, Oswald Fano-Dosh et Julien Totin chez les hommes, ainsi que Gladys Akakpo, Blessing Atchade et Flora Kpogbemabou chez les dames.

Après l’épreuve par équipes, les Championnats d’Afrique se poursuivent à Aero Beach avec les autres tableaux de la compétition. Le rendez-vous continental est programmé jusqu’au 19 septembre à Entebbe.