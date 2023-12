Kanu: « La CAN 2004 m’a coûté ma place chez les Gunners » à Arsenal

-Publicité-

L’ancien attaquant des Super Eagles, Nwankwo Kanu, a révélé que représenter le Nigeria à la Coupe d’Afrique des Nations 2004 avait affecté son temps de jeu à Arsenal au cours de la saison 2003/04.

Arrivé à Arsenal au milieu de la saison 1998/99, Kanu est rapidement devenu une figure clé, contribuant de manière significative aux triomphes du club. À l’approche de la saison des Invincibles, il affichait un palmarès impressionnant, ayant remporté trois honneurs majeurs pour les Gunners et accumulant plus de 150 apparitions en équipe première.

En janvier et février 2004, Kanu a représenté le Nigeria lors de la finale de la CAN 2004 en Tunisie, un tournoi qui aurait un impact significatif sur le reste de sa saison à Arsenal. Les Super Eagles ont atteint la demi-finale de la compétition, s’inclinant face à la Tunisie aux tirs au but et ont finalement remporté la médaille de bronze.

À son retour en Angleterre, l’attaquant a eu du mal à gagner du temps de jeu. Le Nigérian avait disputé neuf matches de championnat avant son départ pour le tournoi continental, mais n’avait joué qu’une seule rencontre en Premier League jusqu’à la fin de la saison, après son retour.

« C’était difficile, car dans une équipe composée de tant de bons joueurs, quand on perd sa place, c’est difficile de la récupérer, a déclaré Kanu sur le site officiel du club, arsenal.com. Évidemment, Arsenal a très bien fait pendant mon absence, donc c’était difficile pour moi de réintégrer l’équipe après mon départ.

« Parfois, cela a fonctionné dans l’autre sens, quand vous partez parfois, ils ont besoin de votre retour dans l’équipe ou doivent changer les choses, mais cette saison, ils n’ont rien eu besoin de changer », a-t-il ajouté. Nwankwo Kanu a marqué 44 buts en 198 apparitions toutes compétitions confondues lors de ces cinq saisons passées à Arsenal.