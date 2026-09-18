Kampala : des centaines réclament à la Turquie l’extradition de Fred Lumbuye

Des centaines de partisans de la Patriotic League of Uganda (PLU) ont manifesté vendredi 18 septembre devant l’ambassade de Turquie à Kampala pour demander l’extradition vers l’Ouganda de Fred Lumbuye, critique du pouvoir installé en Turquie. La mobilisation a été organisée après un appel du chef de l’armée et président du PLU, le général Muhoozi Kainerugaba .

L’ambassade turque avait annoncé la fermeture de ses services ce vendredi en raison de la manifestation prévue. Selon Daily Monitor, le secrétaire général du PLU, Fadil Twalla, a indiqué que la mission diplomatique avait refusé de recevoir la pétition et invité les organisateurs à passer par les canaux diplomatiques.

Fred Lumbuye vit en Turquie depuis plusieurs années. Associated Press rapporte que son statut juridique dans le pays reste incertain. Les responsables du PLU affirment qu’il est recherché en Ouganda pour des accusations de propagande jugée préjudiciable, d’incitation et de cybercriminalité. Ces accusations n’équivalent pas à une condamnation et AP n’a pas pu obtenir de commentaire de Lumbuye.

Le 9 septembre, Muhoozi Kainerugaba avait annoncé sur X qu’une manifestation serait organisée à l’ambassade le 18 septembre, en confiant sa coordination à Fadil Twalla. Le général, également fils du président Yoweri Museveni, a multiplié ces derniers mois les déclarations réclamant le retour de Lumbuye en Ouganda.

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Le PLU conteste aussi les informations selon lesquelles les avocats de Lumbuye auraient demandé l’asile en Turquie. Aucune décision turque sur une extradition ou un éventuel statut d’asile n’avait été rendue publique dans les derniers comptes rendus disponibles vendredi.