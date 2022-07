Kalidou Koulibaly : « mon rêve a toujours été de jouer en Premier League »

Dans la foulée de sa signature à Chelsea ce samedi, Kalidou Koulibaly a accordé une interview à The Athletic. L’occasion pour le Sénégalais de révéler qu’il a toujours rêvé d’évoluer en Premier League.

C’est désormais officiel. Kalidou Koulibaly s’est engagé ce samedi avec Chelsea contre une somme de 40 millions d’euros. Un renfort de poids pour Thomas Tuchel qui peut oublier les départs d’Antonio Rüdiger et Andreas Christensen. Juste après sa signature chez les Blues, le Lion de la Teranga s’est exprimé dans les colonnes de The Athletic : «Je suis très heureux d’être ici avec cette équipe à Chelsea. C’est une grande équipe dans le monde et mon rêve a toujours été de jouer en Premier League».

Le champion d’Afrique en titre a ensuite évoqué la première tentative des Blues pour l’attirer en Angleterre. «Chelsea est venu me chercher pour la première fois en 2016, mais nous n’y sommes pas parvenus. Maintenant, quand ils sont venus vers moi, je l’ai accepté parce qu’ils voulaient vraiment que je vienne en Premier League pour jouer pour eux», a-t-il déclaré avant de révéler qu’il a eu de l’aide pour faire son choix.

«Quand j’ai parlé à mes bons amis, Edou (Edouard Mendy) Jorginho, ils ont facilité mon choix donc je suis vraiment content d’être avec vous aujourd’hui», a conclu la deuxième recrue estivale de Chelsea. Kalidou Koulibaly a signé un contrat de 4 ans avec les Blues. Le Sénégalais va notamment renforcer les bases défensives de Thomas Tuchel, qui ambitionne de retrouver les sommets en Premier League et en Ligue des Champions avec le club de Londres.