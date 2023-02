Kadhy Touré en pleurs: l’animatrice fait un témoignage glaçant sur ses envies de suicide

Kadhy Touré a fait un témoignages glaçant sur une pression parentale qui a failli la conduire au suicide.

La pression parentale subie par Kadhy Touré est si forte qu’elle a brisé en elle les ressorts de confiance de l’enfant et qu’elle a été au point de la contraindre à envisager le suicide.

C’est ainsi que pour avoir obtenu une moyenne dérisoire de 6/20 alors qu’elle était en classe de 5è , Kadhy a décidé de se suicider pour ne pas supporter la pression de son père, un courroux paternel.

« …je me souviens très bien parce que j’avais eu 6 de moyenne à l’école et je savais que mon papa allait me frapper…je marchais pour partir à l’école…il pleuvait et j’étais en train de dire adieu, je dis à cause de six de moyenne, on va me frapper, donc moi je vais me suicider…je suis fatiguée parce que moi j’étais pas très brillante à l’école…« , a confié l’animatrice de l’émission Les femme d’ici en larmes.

Selon Kadhy Touré, ce jour-là, son courroux paternel, qui ne laisse rien passer, n’a pas eu la présence d’esprit de lui porter main.