Kad Merad et Patrick Timsit : « Nous n’avons pas ri une seule fois » après la sortie de leur comédie

Kad Merad et Patrick Timsit se retrouvent à l’affiche de Permis de détruire, sorti en salles le 1er juillet, mais la comédie recueille des critiques très négatives et affiche une note de 2,3/5 sur AlloCiné recueillie auprès de la presse et des spectateurs.

Le film, réalisé par Éric Fraticelli, est présenté comme la suite de Permis de construire (2022) dans lequel figurait Didier Bourdon. Il met en scène deux amis : Olivier, psychanalyste en plein divorce, qui arrive en Corse pour retrouver Dominique, personnage en quête d’intégration sur l’île. La sortie coïncide avec la fermeture des écoles, le lancement des grandes vacances et une période de canicule en France.

Les carrières des principaux interprètes sont rappelées par la communication autour du film : Kad Merad, connu notamment pour Bienvenue chez les Ch’tis (2008), L’Italien (2010), Supercondriaque (2014) et Papamobile (2025) ; Patrick Timsit, vu dans Un Indien dans la ville (1994), Pédale douce (1996), Stars 80 (2012) et À la poursuite du Père Noël ! (2025).

Des critiques sévères dès les premières séances

Les premières réactions de la presse, publiées dans les jours suivant la sortie, sont hostiles. Le Parisien estime que « le dernier film d’Éric Fraticelli reprend les mêmes ingrédients que son Permis de construire en 2022 avec les mêmes défauts. On n’a pas ri », tout en concédant que « Kad Merad et Patrick Timsit s’en tirent plutôt bien dans leurs rôles respectifs ». Le quotidien pointe un scénario qui « enchaîne malheureusement les clichés et les situations caricaturales ».

Télérama va plus loin en qualifiant Permis de détruire de « un navet à la sauce corse aussi bête qu’horripilant », formulant ainsi une critique acerbe du ton et de l’écriture. Le site DHNet.be juge la comédie « molle et lente » et estime qu’elle « aligne les clichés navrants sur la Corse ».

Sur la plateforme AlloCiné, où la note globale est de 2,3/5, les commentaires de spectateurs confirment l’accueil froid. Une internaute identifiée comme Dorothée écrit : « Tout est mauvais. Ma pire expérience cinématographique de ces 10 dernières années ». Un autre spectateur, Marc, déplore une « mauvaise écriture, mauvaise réalisation, pas de rythme ». Un troisième utilisateur indique qu’il s’agit de la « première fois que je sors de la salle avant la fin du film en 16 ans ».