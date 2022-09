Kaaris: Le rappeur français placé en garde à vue pour violences sur son ex-compagne

Kaaris se trouve actuellement entre les mailles de la police française. Le rappeur français d’origine ivoirienne a été placé en garde à vue ce mercredi 28 septembre pour des accusations de violences sur son ex compagne.

Le conflit qui oppose Kaaris à son ex compagne depuis plusieurs mois est loin de connaître son épilogue. Accusé d’avoir violenté son ex petite amie, le rappeur de Sevran qui a connu le succès avec son album Or noir en 2013, a été placé en garde à vue ce mercredi au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois en Essonne.

Selon les précisions données par l’avocate de l’ex compagne du rappeur, la confrontation devrait avoir lieu cet après-midi de ce mercredi. « Ma cliente est très déterminée à faire valoir ses droits et vit très mal les violences conjugales dont elle a été victime» a affirmé Me Adrien Gabeaud.

A en croire l’un des avocats du rappeur, cette garde à vue s’inscrit simplement dans une procédure classique pour ce genre d’affaires. «C’est nous qui avons insisté pour que Kaaris soit entendu rapidement. Nous avons demandé une confrontation», a déclaré Me Yassine Maharsi, tout en clamant pour une énième fois l’innocence de son client.

Pour rappel, la situation conflictuelle qui prévaut entre les deux ex amoureux a démarré depuis le début de leur rupture. Linda accuse le père de sa fille de l’avoir violenté en janvier 2021 et avait même déposé une plante contre ce dernier. Elle a par la suite fait des séries de révélations compromettantes sur les réseaux sociaux accusant le rappeur de l’avoir trompé avec une autre femme à l’époque et d’avoir même refusé de payer la pension alimentaire de leur fille.

Une enquête préliminaire avait été ouverte par le procureur d’Evra pour élucider cette affaire. De son côté, le rappeur Kaaris ne reconnaît pas les accusations de son ex compagne et avait déposé à son tour une plainte contre cette derrière pour déclaration mensongère.