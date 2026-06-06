K18 présente « Un blond comme au premier jour », un soin pour cheveux blonds en été

Cheveux blonds et été riment souvent avec UV, chlore et eau de mer — autant d’agressions qui altèrent la teinte et favorisent l’apparition de reflets jaunes ou cuivrés. K18 présente le TripleBright™ Shampoing Violet Défense Anti-Oxydation , un soin annoncé comme capable d’éliminer les dépôts minéraux responsables de la dégradation de la couleur et de neutraliser les nuances indésirables en un seul lavage.

L’exposition solaire, l’eau salée, le chlore des piscines et même les minéraux contenus dans l’eau du robinet contribuent à ternir les cheveux blonds. Ces facteurs provoquent une oxydation et l’accumulation de particules métalliques et minérales à la surface de la fibre, qui modifient progressivement la réflexion de la lumière et intensifient les tons chauds.

Si les shampoings violets classiques reposent sur l’usage de pigments pour masquer temporairement les reflets jaunes, K18 affirme qu’il faut traiter la cause chimique sous-jacente de cette décoloration. Selon Suveen Sahib, cofondateur et PDG de K18, « depuis des décennies, l’industrie traite les reflets jaunes comme un problème de surface, alors qu’en réalité, l’oxydation est un phénomène chimique qui altère progressivement la pureté de la couleur ».

Une technologie en trois étapes pour réinitialiser le blond

TripleBright™ se présente comme un système combinant trois actions complémentaires : Éliminer, Neutraliser et Protéger. La première étape repose sur une technologie dite de Détox Ionique conçue pour dissoudre et éliminer les dépôts de calcaire et de métaux accumulés sur la fibre capillaire. K18 annonce que le shampoing peut retirer l’équivalent de trois mois de résidus en un seul lavage, ce qui, selon la marque, restaure la pureté de la couleur et améliore la réflexion de la lumière.

La deuxième étape utilise la technologie Precision Violet™. À la différence des formules violettes traditionnelles pouvant entraîner une surcharge pigmentaire ou des nuances excessivement froides, K18 indique que son système de neutralisation est ciblé. La texture mousse légère du produit facilite une répartition homogène de la teinte des racines jusqu’aux pointes et vise à réduire les risques de dépôts irréguliers.

La troisième action vise à prolonger les résultats grâce à l’intégration d’un biopolymère léger dans la formule. Ce polymère forme autour de la fibre une barrière invisible censée limiter l’adhérence future des métaux et minéraux lors des lavages suivants, ce qui, d’après K18, contribue à prévenir la réapparition rapide des reflets indésirables.

K18 met également en avant une expérience d’utilisation repensée : la mousse non tachante facilite l’application et le rinçage tout en limitant les risques de coloration accidentelle des mains ou des surfaces. Le produit se présente ainsi comme une alternative aux shampoings violets qui nécessitent un contrôle strict de la dose pour éviter la surpigmentation.