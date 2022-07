Juventus : Pogba présent à l’entraînement, en attendant l’officialisation de son retour

Alors que son retour n’a toujours pas été officialisé par la Juventus, Paul Pogba était présent ce dimanche pour la reprise de l’entraînement des Turinois.

Le retour de Paul Pogba à la Juventus est déjà acté, il ne manque que l’officialisation. Mais la Pioche n’a pas attendu que la direction turinoise annonce sa signature, pour déjà se présenter à l’entraînement du club. En effet, plusieurs vidéos du club montrent notamment le Français en train de signer des autographes à l’entrée du centre, avant de participer à la séance du jour, mais aussi aux tests physiques du début de saison.

Paul Pogba avait annoncé son retour à la Juventus vendredi dernier, via une vidéo postée sur les réseaux sociaux, avant de passer sa visite médicale le lendemain. Le joueur était libre après avoir passé six (06) ans à Manchester United. Il devrait signer un contrat à hauteur de huit (08) millions d’euros par saison, plus deux (02) millions d’euros de bonus, selon la presse italienne. L’officialisation de son retour devrait intervenir dans les prochaines heures.