Juventus: Leonardo Bonucci annonce la date de sa retraite (officiel)

Dans une interview pour la chaîne de la Juventus, le légendaire défenseur italien Leonardo Bonucci a annoncé qu’il va prendre sa retraite dans un an, après son départ du club Turinois.

Après le départ de Giorgio Chiellini en 2022, un autre pilier de la défense de la Juventus s’apprête à prendre congé. Il s’agit de Leonardo Bonucci. Le défenseur de 36 ans, qui a formé une paire impressionnante avec Chiellini tant en club qu’en équipe nationale, quittera la Juventus dans un an et raccrochera, par la même occasion, ses crampons. C’est ce qu’il a annoncé dans une interview accordée à la chaîne officielle du club turinois, pour fêter sa 500e apparition avec la Vieille Dame.

«Quand j’arrêterai de jouer l’année prochaine (à la fin de la saison 2023/2024), une ère de la défense prendra fin. Une façon d’interpréter la défense italienne. Enfant, quand tu cours après le ballon, tu rêves de porter un maillot comme celui de la Juve et réussir à le faire 500 fois, c’est avoir marqué l’histoire de la Juve. C’est une grande émotion. Porter ce maillot, c’était comme vivre dans un rêve pendant 12 ans et à l’intérieur de moi, il y a toujours cet enfant qui est content de reprendre le terrain parce que c’était son rêve», a-t-il expliqué, relayé par Footmercato.

Son départ marquera la fin d’une ère pour la Juventus, mais aussi pour le football italien car Bonucci a été un joueur emblématique du club et de son pays pendant de nombreuses années. Son association solide et complémentaire avec Chiellini a été un élément clé de la défense bianconeri. Bonucci a remporté de nombreux titres avec la Juventus, notamment dix Scudetto, et a également été un membre essentiel de l’équipe nationale italienne. Il a remporté l’Euro 2020 avec la Squadra Azzurra.

