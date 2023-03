Juventus: le club soutient Paul Pogba

Au micro de Sky Sports ce jeudi, le directeur sportif de la Juventus a assuré que le club croit en Paul Pogba, même si aucune des deux parties n’est satisfaites des blessures à répétition du joueur français.

Paul Pogba a fait son come-back à la Juventus l’été dernier, après un séjour de six ans à Manchester United. Cependant, son retour n’a pas été aussi réussi qu’il l’aurait souhaité en raison d’une série de pépins physiques qui continue de le tenir éloigné des terrains de football. Le français est même actuellement indisponible à cause d’une nouvelle blessure. Évidemment, la situation n’est pas idéale pour la Juventus, qui doit se passer d’un joueur majeur et payé très cher, mais le club continue de soutenir son milieu de terrain.

Interrogé au micro de Sky Sports ce jeudi, en marge du huitième de finale retour de Ligue Europa entre Fribourg et la Juventus Turin Francesco Calvo, le directeur sportif du club italien s’est exprimé au sujet de Pogba.

«Paul est le premier à ne pas être satisfait de la situation. (…) Nous n’avons pas décidé de nous débarrasser de lui. Il est arrivé à la Juve à 19 ans, il nous connaît, il sait que nous sommes comme une famille qui donne beaucoup et exige beaucoup. Nous croyons beaucoup en lui, sinon nous n’aurions pas signé un contrat de quatre ans. Il sait ce que nous attendons comme engagement, nous lui parlons tous les jours, il sait que nous sommes proches mais que nous ne sommes pas heureux, tout comme lui n’est pas heureux», a-t-il déclaré.

Des propos qui confirment une nouvelle fois le désir du club piémontais de converser avec son joueur. Car, plusieurs rumeurs ont fait dernièrement état de ce que la Juventus voudrait se débarrasser de Paul Pogba lors du prochain mercato estival. Un départ pour la MLS, championnat de football des Etats-Unis, a même été évoqué par certains médias.