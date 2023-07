Juventus: la réaction du club après la lourde sanction de l’UEFA

Exclue des compétitions européennes pour la saison prochaine, la Juventus a réagi à la sanction de l’UEFA par le biais de son président Gianluca Ferrero. Ses propos sont relayés par Footmercato ce vendredi soir.

La Juventus Turin a été sanctionnée par l’UEFA pour non règlement du fair-play financier et exclue de la prochaine édition de la Conférence League. En plus de cela, le club devra payer une amende de 20 millions d’euros. Ces sanctions ont suscité un certain émoi parmi les supporters bianconeri.

Au sein de la direction turinoise, l’émotion est également palpable, mais on reste déterminés. C’est en tout cas ce que laisse entendre le président de la Juve, Gianluca Ferrero. « Malgré cette décision douloureuse, nous pouvons maintenant affronter la nouvelle saison en regardant le terrain et non les terrains de sport. Maintenant, direction le Championnat et la Coupe d’Italie : nous ferons de notre mieux pour donner à nos fans la plus grande satisfaction possible dans ces compétitions.», a-t-il déclaré.

Massimiliano Allegri et les siens devront désormais se montrer au niveau en Serie A et en Coupe nationale, les seules compétitions qu’ils disputeront la saison prochaine. Pour rappel, la Juventus avait déjà été sanctionnée dans le championnat italien, à cause de transferts douteux.

