Juventus : Kenan Yildiz prolongé jusqu’en 2030

La Juventus a officialisé la signature d’un nouvel engagement avec Kenan Yildiz, qui prolonge son bail jusqu’en juin 2030. Le jeune attaquant percevra un salaire net annuel de 6 millions d’euros, un niveau salarial qui traduit la place qu’il occupe désormais au sein de l’effectif turinois.

Arrivé en 2022, Yildiz s’est rapidement distingué par son jeu offensif et sa capacité à créer des occasions. Cette saison en Serie A, il a pris part à 22 rencontres et trouvé le chemin des filets à huit reprises, statistiques qui ont renforcé son rôle dans la rotation offensive du club.

À seulement 20 ans, le joueur compte déjà 115 apparitions sous le maillot de la Juventus et a inscrit 25 buts depuis ses débuts. Sa progression fulgurante a éveillé l’attention de plusieurs formations européennes, mais la direction turinoise a choisi de sceller son avenir pour les prochaines années.

Une stratégie claire autour d’un jeune talent

Au-delà de l’aspect financier, cette prolongation envoie un signal fort sur la volonté du club de construire autour de son jeune élément. En le plaçant parmi les mieux rémunérés de l’équipe, la direction affiche son ambition de retenir un joueur perçu comme un investissement à long terme.

La firme technique mise sur sa créativité et son sens du but pour structurer l’attaque et préparer les compétitions à venir. Pour Yildiz, cet accord offre un cadre propice à la consolidation de son statut et à la poursuite d’une trajectoire qui pourrait encore le propulser au premier plan du football européen.