Justin Timberlake arrêté à Sag Harbor

Des images de la bodycam du policier présent lors de l’arrestation de Justin Timberlake en juin 2024 à Sag Harbor (État de New York) ont été rendues publiques vendredi après une longue bataille judiciaire, révélant une séquence de 18 minutes montrant le chanteur visiblement désorienté et peinant à réaliser les tests de sobriété sur le bord de la route.

La vidéo, publiée par TMZ dans une version partiellement floutée à la suite d’un accord entre la police de Sag Harbor et l’avocat de l’artiste, a été obtenue après des mois de procédures visant d’abord à empêcher sa diffusion, la défense invoquant une atteinte à la vie privée.

Les images montrent également la présence d’une amie de Justin Timberlake, qui intervient auprès des policiers pendant son placement en garde à vue, tentant d’invoquer le statut et la notoriété de l’artiste pour obtenir des égards lors de l’interpellation.

Déroulé de l’interpellation et suites judiciaires

Selon la séquence diffusée par TMZ, les agents procèdent à une série de tests de sobriété routière au milieu de la nuit, sous un faisceau de lampe torche. On voit Justin Timberlake invité à marcher en ligne droite, effectuer des exercices qui le mettent en difficulté et exprimer son malaise en déclarant à un moment : « J’ai le cœur qui va exploser. » Il confie aussi, toujours sur la vidéo, que les tests sont éprouvants.

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Alors que les policiers lui passent les menottes, l’amie arrivée sur les lieux manifeste son étonnement à voix haute et tente d’empêcher sa prise de contrôle par les forces de l’ordre, demandant notamment à remettre le téléphone portable à l’artiste et évoquant les succès musicaux de Justin Timberlake tels que Bye Bye Bye ou SexyBack pour plaider sa cause. Les agents acceptent finalement qu’elle échange quelques mots avec lui avant le transport vers le commissariat.

La version rendue publique a été partiellement floutée ; l’accord avec la police visait selon les parties à concilier transparence et protection des données personnelles. TMZ précise que la vidéo ne contient pas la scène qui avait circulé sur les réseaux sociaux, à savoir une déclaration attribuée à Timberlake selon laquelle il aurait dit à un agent qu’il allait « ruiner sa tournée ». Cette phrase, qui avait alimenté les mèmes à l’époque, n’apparaît pas dans les images mises à disposition.

Sur le plan judiciaire, l’affaire s’est terminée de façon relativement favorable pour l’artiste : il a plaidé coupable d’une infraction au code de la route, sans qu’une qualification pour conduite en état d’ivresse ne figure au dénouement public du dossier, selon les éléments rapportés par les médias qui ont relayé la diffusion de la vidéo.

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