Justice: un international français accusé de viol et agression sexuelle

Selon les informations rapportées par RMC Sport, l’International français Wissem Ben Yedder est sous le coup d’une enquête pour agression sexuelle et viol. Deux plaintes ont été déposées contre l’attaquant de Monaco et son frère ce lundi.

Le monde du football est une nouvelle fois ébranlé par une affaire d’agressions sexuelles. Après les cas de Dani Alves, en prison depuis des mois pour avoir supposément violé une jeune femme dans une boite de nuit de Barcelone, et d’Achraf Hakimi mis en examen pour viol, c’est autour de Wissem Ben Yedder de faire face à la justice pour des faits similaires.

En effet, deux jeunes femmes de 19 et 20 ans ont déposé plainte et accusent l’international français et son frère de viol et agression sexuelle, selon les informations de France Info confirmées par RMC Sport. Selon les informations, les incidents présumés impliquant les deux hommes se seraient produits au début de la semaine lors d’une soirée dans les Alpes-Maritimes. Le parquet de Grasse a officiellement confirmé le dépôt de plainte auprès de Nice Matin. La Police Judiciaire de Nice a été saisie et le parquet ne communiquera pas davantage d’éléments.

Ces déboires judiciaires qui risquent de perturber la présaison de Wissem Ben Yedder. L’attaquant français est sous contrat avec Monaco jusqu’en juin 2024 avec Monaco. Son équipe doit commencer un stage en Angleterre du 17 au 22 juillet. Plusieurs matchs de préparation sont prévus, contre Arsenal, le Betis Séville, Leeds puis le Genoa et le Bayern.

