Justice: mandat d’arrêt contre un international brésilien

Selon Sky Sport en Allemagne, ce mercredi, la justice brésilienne a émis un mandat d’arrêt contre l’ancien attaquant du Bayern Munich et de la Juventus, Douglas Costa.

Douglas Costa, international brésilien, est désormais plus souvent mentionné dans les médias pour ses affaires extra-sportives que pour ses performances sur le terrain. D’ailleurs, une nouvelle alarmante a émergé mercredi, rapportée par Sky Sport en Allemagne. Le média assure que la justice brésilienne a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de Douglas Costa, actuellement joueur du Los Angeles Galaxy.

Selon les informations divulguées, ces poursuites judiciaires font suite à des retards de paiement de pensions alimentaires par le footballeur brésilien, qui a évolué par le passé au Bayern Munich et à la Juventus Turin. Les médias locaux précisent que le mandat d’arrêt ne sera pas exécuté pour le moment, l’attaquant brésilien réside actuellement à l’étranger, plus précisément aux États-Unis. Cependant, s’il décide de retourner au Brésil, le joueur de 32 ans pourrait potentiellement faire face à une peine d’emprisonnement.

- Publicité-

Ces dernières années, la carrière de Douglas Costa a tourné au ralenti, minée par des blessures et des affaires extra-sportives. Le joueur brésilien avait rejoint le Los Angeles Galaxy en 2020, espérant peut-être relancer sa carrière et échapper aux controverses qui le suivaient. Malheureusement, cette affaire judiciaire vient une fois de plus attirer l’attention sur les déboires de l’attaquant en dehors des terrains.

Articles similaires