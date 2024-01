Jurgen Klopp: « Je ne souhaite pas beaucoup de chance à Salah à la CAN 2023 »

-Publicité-

L’entraineur de Liverpool, Jurgen Klopp, a plaisanté vendredi en disant qu’il ne souhaitait pas trop de chance à Mohamed Salah lors de la Coupe d’Afrique des Nations alors que les Reds se préparent pour une période cruciale de matchs sans le buteur égyptien.

Mohamed Salah est convoqué avec l’Égypte pour la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire, prévue du 13 janvier au 11 février 2024, tandis que le capitaine japonais Wataru Endo participera à la Coupe d’Asie au Qatar avec la sélection nipponne. Deux pertes pour Liverpool qui va devoir faire sans ses deux stars pour au moins jusqu’à la deuxième semaine de février.

Evoquant le départ de ses deux cadres, Jurgen Klopp a déclaré sur le ton de la plaisanterie qu’il les avait renvoyés sans leur souhaiter trop de succès. « J’ai dit que si je vous souhaitais bonne chance, ce serait un mensonge« , a déclaré Klopp avant le troisième tour de la FA Cup de Liverpool face à Arsenal (2-0) dimanche.

« D’un point de vue personnel, je serais heureux s’ils sortaient en phase de groupes mais ce n’est probablement pas possible. Ils peuvent continuer et gagner (…) C’était donc ‘Bonne chance et reviens en bonne santé’. Nous devons y faire face et nous le ferons. Je suis assez sûr que nous trouverons un moyen », a-t-il ajouté.

Qui pour jouer le rôle de Salah?

Klopp n’a pas vraiment de remplaçant approprié pour Salah, qui joue sur le côté droit de son attaque et a marqué 18 buts toutes compétitions confondues cette saison. Le milieu de terrain Dominik Szoboszlai a été présenté comme une option potentielle, mais il a été exclu pour au moins deux matches en raison d’une blessure aux ischio-jambiers subie lors de la victoire du Nouvel An contre Newcastle.

Mais Klopp, dont l’équipe est en tête de la Premier League, est convaincu que Liverpool peut combler le vide laissé par Salah. « Je pense que nous avons joué contre West Ham (en quart de finale de la Coupe de la Ligue le mois dernier) sans Mo de ce côté-là et Harvey Elliott y a joué », a assuré le technicien allemand.

« Nous avons différentes options offensives qui peuvent toutes jouer sur cette aile d’une manière différente. Personne d’autre ne peut jouer comme Mo, ce n’est pas possible – nous devons simplement utiliser les garçons avec leurs compétences« , a-t-il conclu. Pour rappel, l’Egypte est logé dans le groupe B à la CAN 2023, avec le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique.