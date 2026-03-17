Julie Pietri évincée de Stars 80 Forever, elle déplore un manque de féminisme

Stars 80 Forever , nouvelle mouture d’une tournée devenue phénomène nostalgique en France, démarre sous les projecteurs sans la présence d’une de ses figures habituelles : la chanteuse Julie Pietri . L’artiste, connue pour le tube Eve lève-toi, assure ne pas avoir été contactée pour cette édition selon une interview accordée au Parisien le 16 mars 2026, et déplore par ailleurs une faible représentation féminine dans la programmation.

Depuis plus d’une décennie, la tournée Stars 80 rassemble sur scène des interprètes emblématiques des années 1980 et attire un public fidèle désireux de retrouver les grands succès de cette période. Le concept, qui met en avant des artistes de la décennie et leurs tubes repris en chœur, a vu défiler des noms comme Patrick Hernandez, Sabrina Salerno, Phil Barney, Sloane ou le groupe Images. Julie Pietri a participé à plusieurs éditions précédentes avant d’être absente de la version 2026.

Interrogée sur son absence, la chanteuse a été claire : « Ils ne m’ont jamais rappelée », a-t-elle déclaré au Parisien, ajoutant un constat sur la place des femmes dans la sélection des artistes : « Ils ne sont pas très féministes, vous savez, il n’y a que trois femmes sur quinze artistes… ».

Projets solo et état de santé

Malgré son absence de la nouvelle édition de la tournée, Julie Pietri, âgée de 70 ans, poursuit une activité artistique soutenue. Son titre phare Eve lève-toi célèbre ses 40 ans et l’interprète a programmé la sortie d’un album de remixes electro-disco le 20 mars, visant à revisiter son répertoire pour de nouveaux publics.

Publicité

Parallèlement à cette sortie discographique, Julie Pietri est annoncée sur scène le 4 avril à l’Alhambra, à Paris, pour un concert attendu par ses fans. À propos de sa carrière, elle a déclaré : « On me dit que je pourrais arrêter. Mais je n’en ai aucune envie », exprimant sa volonté de continuer à se produire.