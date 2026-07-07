Julie Depardieu révèle que ses fils Billy et Alfred sont « drogués » à Arielle Dombasle Julie Depardieu se confie sur l’admiration de ses fils Billy et Alfred pour leur marraine Arielle Dombasle Julie Depardieu évoque la passion de ses fils Billy et Alfred pour Arielle Dombasle Julie Depardieu révèle que ses fils Billy et Alfred sont « drogués » à Arielle Dombasle

Ce mardi 7 juillet 2026, France 3 propose une rediffusion très attendue de deux épisodes de la série Alexandra Ehle, mettant en scène Julie Depardieu dans le rôle principal. Depuis son lancement en 2018, cette fiction policière est un véritable succès d’audience, captivant chaque année des millions de téléspectateurs grâce à son intrigue mêlant suspense et humour. L’occasion pour la comédienne, qui incarne l’excentrique médecin légiste Alexandra Ehle, de revenir sur sa vie privée, notamment sur ses deux fils, Billy et Alfred, qu’elle élève avec son compagnon Philippe Katerine. Elle s’est récemment confiée sur l’admiration sincère et profonde que leurs fils nourrissent pour Arielle Dombasle, personnalité reconnue du monde du cinéma et de la musique, qui joue un rôle particulier dans leur vie familiale.

Julie Depardieu est très attachée à l’équilibre de sa famille et partage régulièrement des moments forts avec ses enfants, qui grandissent sous le regard protecteur de leurs parents. Billy, né en 2011, et Alfred, né en 2012, ont déjà développé un intérêt marqué pour le monde artistique que côtoie leur mère. Ils suivent non seulement les aventures télévisées d’Alexandra Ehle avec avidité, mais évoquent aussi avec une tendresse particulière la figure d’Arielle Dombasle, leur marraine. Ce lien privilégié entre les enfants et cette artiste de renom témoigne de la place importante qu’elle occupe dans leur univers affectif et culturel.

Un attachement fort pour Arielle Dombasle révélé au Festival de Télévision de Monte-Carlo

Julie Depardieu, Philippe Katerine ainsi que leurs deux fils ont participé au Festival de Télévision de Monte-Carlo, qui s’est tenu du 12 au 16 juin 2026. L’événement était l’occasion pour la comédienne de présenter Les Derniers jours de Charles Baudelaire, une fiction réalisée par Arielle Dombasle pour France Télévisions. Présente en famille, Julie Depardieu a expliqué que ses enfants tenaient absolument à être de la partie, soulignant avec humour l’importance de la marraine dans leur vie.

Interrogée sur la présence de Billy et Alfred au festival, Julie Depardieu a dévoilé une anecdote révélatrice de leur attachement : « On ne pouvait pas dire : « On vous laisse, on va voir Arielle. » Ils ont une telle passion pour Arielle Dombasle, tous les deux. Et si c’était tombé en semaine, ils nous auraient saoulés pour venir. Ils sont drogués à Arielle Dombasle ». Cette déclaration traduisant avec légèreté la fascination des enfants pour Arielle Dombasle a amplement fait sourire les personnes présentes. Elle révèle aussi l’intensité du lien entre la marraine et ses filleuls, un lien chargé d’affection et d’admiration mutuelle.

Depuis plusieurs années, Arielle Dombasle est une figure reconnue du paysage culturel français. Actrice, réalisatrice et chanteuse, elle s’est illustrée par son style singulier et son engagement dans de nombreux projets artistiques. Son rôle vis-à-vis des enfants de Julie Depardieu contribue à maintenir ce lien familial et artistique qui semble motiver et enchanter Billy et Alfred au quotidien.