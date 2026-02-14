Julian Ryerson intègre un cercle fermé du Borussia Dortmund en Bundesliga

Vendredi, Julian Ryerson a dominé la rencontre opposant Dortmund à Mayence en étant l’artisan principal du succès du Borussia (4-0). Le latéral norvégien a livré quatre transmissions décisives qui ont abouti à autant de buts, signant ainsi une prestation remarquable.

Cette production lui ouvre les portes d’un groupe restreint de footballeurs ayant réalisé un tel exploit en Bundesliga depuis la saison 2003/2004, un fait rare qui souligne l’ampleur de sa performance.

Tout au long de la soirée, Ryerson a dicté le jeu offensif du club noir et jaune : toutes ses passes abouties ont été conclues de la tête par ses partenaires. Parmi les buteurs figurent Serhou Guirassy, Maximilian Beier et Ramy Bensebaini, qui ont su profiter de ses centres pour faire trembler les filets.

Un apport offensif devenu régulier

Au-delà de ce match, la saison de Ryerson se révèle particulièrement prolifique sur le plan des offrandes : il totalise désormais dix passes décisives en vingt rencontres de championnat. Sa capacité à combiner solidité défensive et influence offensive en fait l’un des éléments les plus déterminants de l’effectif.

Grâce à cette victoire avec une production collective efficace, Dortmund réduit son retard au classement et se rapproche à seulement trois points du leader actuel, le Bayern Munich. La prestation du Norvégien confirme qu’il figure parmi les défenseurs les plus influents du championnat allemand cette saison.